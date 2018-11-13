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محافظات

نائب محافظ القليوبية: رصد 251 عقارا مخالفا بالقناطر الخيرية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:37 م
محافظة القليوبية
محافظة القليوبية
إبراهيم الهوارى
أعلنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، التقرير الأول للعقارات والأبراج المخالفة بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار الإعلان عن العقارات والأدوار المخالفة بالمراكز والمدن والاحياء، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع هذه العقارات أو الأدوار المخالفة بالعقارات بالشراء او الإيجار لحين ازالتها.

وقالت نائب المحافظ فى بيان لها اليوم إن التقرير الأول للمدينة تضمن 251 عقارا مخالفا تمثل في بناء أدوار مخالفة، حيث إن الغالبية بها حصلت على ترخيص بـ 5 أدوار علوية فقط، ليتخطى ملاك هذه العقارات هذه التراخيص لتصل إلى 11 دورا علويا، مشيرا إلى أنه سيتم نشر كل بيانات العقارات والأدوار المخالفة بمدن وقرى المحافظة تباعا لنشر التوعية بين المواطنين، ونشر التوعية لعدم التعامل بالشراء او ايجار لتلك العقارات المخالفة.

وكانت نائب محافظ القليوبية قد طالبت لرؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، بإرسال بيانات العقارات المخالفة وذلك بعد إنشاء قسم خاص بالموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية للمحافظة يمكن من خلاله لإعلان عن العقارات والأدوار المخالفة داخل المحافظة، وذلك للتنبيه على المواطنين بعدم "شراء – إيجار" تلك العقارات لحين إزالتها.

وأضافت نائب محافظ القليوبية أنه على رؤساء المدن والمراكز والأحياء تحديد مسئول فى كل وحدة محلية يقوم بتصوير العقار المخالف وتوفير بيانات عن العقار تتضمن "اسم المالك، عنوان العقار، قرار الإزالة، إحداثيات العقار بحد أدنى نقطة واحدة".

وأكدت ريان أنه تم التنبيه أيضا على رؤساء المدن بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" لتسهيل عملية إرسال صور وبيانات العقارات المخالفة، إلى جانب وضع نفس البيانات الخاصة بالعقارات المخالفة على الصفحات الخاصة بالوحدات المحلية كل فى نطاقه.
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