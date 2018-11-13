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محافظات

محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
استعرض اللواء عادل الغضبان مجهودات المجلس القومى للمرأة خلال المرحلة الماضية، وذلك فى اجتماعه مع قيادات المجلس اليوم "الثلاثاء" بحضور نجلاء إدوار مقرر المجلس وأعضائه.

وأكد المحافظ على أهمية مواصلة المجلس لدوره فى مجال التوعية خاصة بالأحياء وقرى الغرب والجنوب، مضيفا أن المجلس مطالب بتفعيل دوره فى العديد من القضايا المهمة ومن بينها قضايا تغيير ثقافة العمل لدى الشباب ومواجهة الظواهر السلبية ومن بينها التهريب.

وأشاد المحافظ بمجمل عطاء المجلس فى المرحلة الماضية، مشيرا إلى الآمال المعقودة عليه ودوره الاجتماعى المهم.

وطالب بتكثيف حملات التوعية بين أبناء المحافظة والوصول لجميع الشرائح العمرية والاجتماعية والتفكير والعمل والابتكار خارج الصندوق والابتكار بما يناسب ظروف المحافظة.
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة
محافظ بورسعيد يؤكد على أهمية دور مجلس المرأة فى المرحلة المقبلة
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