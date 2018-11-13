محافظ القاهرة: نسعى لنشر ثقافة ركوب الدراجات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سرعة الانتهاء من استكمال الدراسات المرورية الخاصة بمشروع "بسكليته"، حيث أطلقت المحافظة مبادرة لنشر ثقافة ركوب الدراجات والتشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة نقل يومية اقتصادية وأمنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية habitat un علي أن يتم تطوير البنية التحتية والمرافق لخدمة الدراجات بشوارع القاهرة مع تحديد حارات منفصلة لتمكين الاستخدام الآمن للدراجات وتخصيص مواقع لانتظار الدراجات تيسيرا علي مستخدميها، بالإضافة إلي قيام برنامج الأمم المتحدة بتوفير الدعم المالي لتوفير محطات في أماكن مناسبة وتوفير الدراجات بها مع وضع برنامج لكيفية إدارة وتشغيل الموقع.



وطالب المحافظ بتشكيل لجنة تضم استشارى المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة والإدارة العامة لمرور القاهرة وجهاز هندسة وتخطيط المرور بسرعة وضع الدراسات المرورية واختيار أفضل الأماكن لإنشاء محطات بمنطقة وسط المدينة لتحقيق التكامل مع وسائل النقل العام.



وكذلك دراسة أماكن أخرى مثل أحياء شرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة لتنفيذ المشروع بها.



وأشارت د . رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مكتب مصر إلى أن عواصم العالم تتجه الآن للانتشار في استخدام الدراجات كوسيلة نقل عام لجذب شريحة كبيرة من المواطنين بدلا من استخدام السيارات الخاصة بها لكونها وسيلة نقل اقتصادية وآمنة تحمي المواطن من كثير من الأمراض القلب وارتفاع السكر والسمنة وصديق للبيئة مع العمل علي توفير طرق لمستخدميها آمنة.



شهد الاجتماع اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام والمهندسة فيفي عبدالغني رئيس جهاز هندسة وتخطيط المرور وممثل الإدارة العامة للمرور والدكتور سامي أبو زيد استشاري المشروع ودز هدي طلعت أستاذ الطرق بجامعة القاهرة.