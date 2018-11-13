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حوادث

تأجيل محاكمة ٣١ متهما فى قضية شغب مطاى إلى 4 فبراير

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ايمن رياض
أجلت محكمة جنايات المنيا إعادة إجراءات محاكمة 31 متهما في أحداث عنف بمطاي إلي جلسة الدور الرابع من فبراير القادم.

وقال محامى المتهمين في القضية إن المحكمة أجلت محاكمة 31 متهما سبق الحكم عليهم بالمؤبد من بينهم 16 متهما قيد الحبس، قاموا بعمل إعادة إجراءات محاكمتهم و15 متهما حاضرين بتوكيلات وجاء قرار المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 4 فبراير القادم.

يذكر أن المتهمين وجهت لهم تهم اقتحام مركز شرطة مطاى والاستيلاء على الأسلحة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة أغسطس ٢٠١٨.
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