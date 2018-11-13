شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب

قال الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية، إنه تم تحويله إلى مجلس التأديب بتهمة سرقة كتابه، الذى نشر عام 2000 برقم إيداع رسمى، مشيرا إلى أنه أثناء وجوده خارج مصر قام أحد زملائه بتصوير الكتاب بالأخطاء الإملائية وقام بنشره بجامعة المنوفية وتم شراؤه وانتشاره فى المكتبات.



وأضاف البدرى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أنه عندما قدم الاتهام لزميله وهو محامى رئيس الجامعة، قام بتحويله للتحقيق أمام عميد الكلية السابق، لافتٌا إلى أنه اكتشف عقدا مسجلا فى بيت رئيس الجامعة وهو فى جلسة تحقيق.



وأشار إلى أنه حصل من مجلس الدولة على حكم بإلغاء القرارات الظالمة الموجهة إليه وتحويل دعوى تعويض منظورة الآن أمام محكمة شبين الابتدائية من أجل تقدير التعويض ضد سارقى الكتاب ورئيس الجامعة السابق.



ولفت إلى أنه تم تحويله للمرة الثانية للتحقيق، رغم وجود حكم نهائى يلغى هذه القرارات، مؤكدٌا أن جامعة المنوفية ترتكب فى حقة 3 مخالفات جسيمة يجب أن يحاسب عليها رئيس جامعة المنوفية وهى أنه يحاكم للمرة الثالثة وهذا ممنوع دستوريا ويعتبر إهدار حكم المحكمة التأديبية لشاغلى مستوى الإدارة العليا التى ألغت القرارات وأقرت حقه فى التعويض والتدخل فى سير العدالة فى الدعوة 510 عام 2018.