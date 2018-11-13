ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:13 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور هشام البدرى رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية، إنه تم تحويله إلى مجلس التأديب بتهمة سرقة كتابه، الذى نشر عام 2000 برقم إيداع رسمى، مشيرا إلى أنه أثناء وجوده خارج مصر قام أحد زملائه بتصوير الكتاب بالأخطاء الإملائية وقام بنشره بجامعة المنوفية وتم شراؤه وانتشاره فى المكتبات.

وأضاف البدرى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم" اليوم الثلاثاء، أنه عندما قدم الاتهام لزميله وهو محامى رئيس الجامعة، قام بتحويله للتحقيق أمام عميد الكلية السابق، لافتٌا إلى أنه اكتشف عقدا مسجلا فى بيت رئيس الجامعة وهو فى جلسة تحقيق.

وأشار إلى أنه حصل من مجلس الدولة على حكم بإلغاء القرارات الظالمة الموجهة إليه وتحويل دعوى تعويض منظورة الآن أمام محكمة شبين الابتدائية من أجل تقدير التعويض ضد سارقى الكتاب ورئيس الجامعة السابق.

ولفت إلى أنه تم تحويله للمرة الثانية للتحقيق، رغم وجود حكم نهائى يلغى هذه القرارات، مؤكدٌا أن جامعة المنوفية ترتكب فى حقة 3 مخالفات جسيمة يجب أن يحاسب عليها رئيس جامعة المنوفية وهى أنه يحاكم للمرة الثالثة وهذا ممنوع دستوريا ويعتبر إهدار حكم المحكمة التأديبية لشاغلى مستوى الإدارة العليا التى ألغت القرارات وأقرت حقه فى التعويض والتدخل فى سير العدالة فى الدعوة 510 عام 2018.
loading...

ترشيحاتنا

إسرائيل: حماس أطلقت 4600 صاروخ ضد تل أبيب وبحوزتها 20 ألف آخرين

مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو

محمد نصر يعلق على أزمة أزارو مع الكاف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تخريب وسرقة موقع للجيش الإسرائيلي شمال غزة.. صور

فيديو جراف| طفلة تقتل رضيعا عمره 6 أشهر.. والقاضي يصدر حكما صادما

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لسيول مثل باقى الدول العربية.. فيديو

تركيا تنسحب من قمة ليبيا في إيطاليا

التليفزيون الإسرائيلي: قصف صاروخي ضد تل أبيب خلال ساعات

مشاهد حصرية.. لحظة انفجار جنود إسرائيليين خلال محاولتهم إسقاط العلم الفلسطيني

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويقترب من ضم هذا اللاعب

ربة منزل تسقط من الطابق العاشر بالخصوص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

فيديو

شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب
خفة ظل عجوز من الحرب العالمية الأولى تشعل الإنترنت .. فيديو
تعرف على شروط الاستثمار في البورصة.. فيديو
مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو
المبعوث الأممي إلى ليبيا: الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات العام المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟