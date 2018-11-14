ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم قضاء الصوم عن الميت

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صوم الأيام الفائتة عن المتوفى؟»، أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن الممكن أن يشترك أقاربه فى الصوم عنه او يطعموا مسكين عن كل يوم أفطره هذا الرجل.

وأشار الى أن من بين الأعمال التي يصل ثوابها للميت:"الصدقة وتلاوة القرآن والحج والعمرة والصوم، أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها عنه لأن الصلاة عبادة وصلة بين العبد وربه لا يستطيع أحد أن يؤديها عن غيره، فيجوز أن تصومى عن والدتكِ ويجوز أن تخرجى عنها الفدية 5 جنيهات عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها فكل هذا جائز وتثابين عليه وتثاب عليها أيضًا.
loading...

ترشيحاتنا

تجربة إنسانية عن تطعيم الكلاب الضالة: ارحموهم بلاش قتل

جهاز المنتخب يتلقى صدمة قوية فى أول تدريب مجمع بعد وصول محمد صلاح

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

طريقة مبتكرة لتقديم أوراك الدجاج لأسرتك

حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

اليوم.. الحكم على مغتصبي طفل البامبرز وإلقائه من الدور الرابع

التليفزيون الفرنسي يشيد بتجربة الحافلات الكهربائية في الإسكندرية

تعرفي على عادة يومية تقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

وزير القوى العاملة عن التأشيرة الحرة: دائما نصب.. فيديو

محام بلجيكي يكشف: فوائد الأموال الليبية المجمدة ذهبت لعدة شركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟