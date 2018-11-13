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رياضة

لجنة المسابقات باتحاد الكرة تحدد مصير مؤجلات الأهلي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأهلي لديه 10 مباريات مؤجلة نظرا لمشاركته بالدوري الأفريقي والبطولة العربية، موضحا أن الفريق الأحمر لن يخوض أي مباراة بالدوري شهر نوفمبر.

وقال "حسين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت اف ام"، إن الأجندة الدولية للمنتخب تبدأ من يوم 12 نوفمبر لـ 20 نوفمبر وسيخوض خلالها المنتخب مباراة تونس ومباراة ودية أمام الجزائر ولم يتم الاستقرار على ودية ثالثة.

وأضاف أن الأهلي سيخوض عقب التوقف الدولي مباراة الإياب أمام الوصل الإماراتي يوم 22 نوفمبر، موضحا أنه سيضطر إلى ضغط مباريات الأهلي في شهر ديسمبر، حيث سيخوض ما يقرب من 6 مباريات.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن البطولة الأفريقية الجديدة ستبدأ في شهر ديسمبر، حيث سيخوض الأهلي يوم 14 من الشهر نفسه مباراة في دور الـ 32.

وأبدى حسين اندهاشه من هجوم البعض على الاتحاد بسبب مؤجلات الأهلي، وإمكانية مشاركته بالصفقات الجديدة في شهر يناير، موضحا أن الزمالك سبق أن خاض 5 مؤجلات من الدور الأول في شهري يناير ومارس بالصفقات الجديدة.
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