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أخبار العالم

رئيس مجلس الأعيان الأردني يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
أ ش أ
أدان رئيس مجلس الأعيان الأردني ، فيصل الفايز، اليوم /الثلاثاء/، العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الفايز قوله ، إن الممارسات الوحشية الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ، تؤكد للعالم أن إسرائيل دولة ترفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والالتزام بها، مشيرا إلى أنها بتصرفاتها وممارساتها تقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما يتنافى مع الجهود الدولية التي تسعى إلى تحقيق السلام في المنطقة .

وأكد على الثوابت الأردنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أساس عملية السلام يجب أن يرتكز على أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ودعا المؤسسات البرلمانية الدولية إلى التحرك السريع لوقف هذه الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وحماية الأبرياء، ودفع إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي.
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