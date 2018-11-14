حكم الوضوء مع طلاء الأظافر

قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.





وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر ؟ »، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.



