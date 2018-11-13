الاتحاد الدولي لرفع الأثقال للمكفوفين يزور مستشفى الأورمان بالأقصر.. صور

زارت قيادات الاتحاد الدولي والمصري لرفع الأثقال للمكفوفين، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وذلك لتقديم الدعم لمرضى السرطان بمحافظات الصعيد، على هامش تواجدهم بالمحافظة قبل افتتاح فعاليات البطولة الدولية لرفع الاثقال للمكفوفين والتي يشارك فيها 11 دولة عربية وأوروبية.



وخلال الزيارة قدمت قيادات المستشفى، شرحا مفصلا عن طبيعة الخدمة الطبية المجانية المقدمة لمرضي السرطان، وذلك للمشاركين في الزيارة وهم كل من فريدريك شرودر رئيس الاتحاد الدولي للمكفوفين، والدكتور أحمد عوين رئيس الإتحاد المصري والأفريقي لرفع الأثقال للمكفوفين، والعقيد إبراهيم الخولي المشرف العام للمنتخبات القومية وأمين صندوق الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، والكابتن محمود الشربيني الحكم الدولي باللجنة البارالمبية للرياضيات، وتعرفوا علي عمل أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وتجهيزها بأحدث المعدات الحديثة حول العالم.



ومن جانبه عبر الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري والأفريقي لرفع الأثقال للمكفوفين، عن سعادته والضيوف بالتواجد في مشروع طبي قومي مجاني في صعيد مصر، واصفًا المستشفي بأنها شعاع النور لمرضي الأورام بمحافظات الصعيد، ومؤكدًا توجيه رسالة لجميع الفرق الأجنبية لرفع الأثقال للمكفوفين المشاركة في البطولة، بزيارة المستشفي خلال أيام البطولة، قائلًا: "نحن لا نري مرضي المستشفي لكننا نشعر بالعمل الخيري من داخلنا ولنا دور مجتمعي نخدم به الوطن كما تخدم المستشفي المصريين بالمجان، وسنعود في زيارة أخرى ونوزع الهدايا علي المرضي ونقدم تبرعا من الجميع بإسم الإتحاد والأبطال المكفوفين بعد إنتهاء البطولة".