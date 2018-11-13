شاهد.. لقطات نادرة للقتال بآخر معسكرات داعش بسوريا

عرضت فضائية "cnn العربية" لقطات حصرية ونادرة للقتال بآخر ثكنات داعش بمنطقة هجين في شرق سوريا.



وتصور اللقطات واحدة من أشد المعارك ضراوة ضد أكثر مقاتلي داعش تشددًا مع القوات التي تدعمها الولايات المتحدة، قوات سوريا الديمقراطية، تقاتلهم في حرب ضارية ومكثفة حصدت بالفعل عشرات من جنودها في محاولة لوضع حد للتنظيم.



وكان قد أعلن المركز الإعلامى لقوات سوريا الديمقراطية مقتل 14 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي في اشتباكاتٍ عنيفة اندلعت بينها وبين التنظيم في ريف مدينة دير الزور على الحدود السورية.



ويستخدم التنظيم السيارات المفخخة في هجماته المضادة لقوات سوريا الديمقراطية ويزرع الألغام بكثافة في آخر جيوبه التي يسيطر عليها في سوريا في محاولة منه لإعاقة تقدم تلك القوات.



ويعلن التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق أن الحملة ضد التنظيم تحصد النجاح، مضيفًا أنه فقد أكثر من 90% من الأراضى التى كان يحتلها سابقًا.





