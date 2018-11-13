رئيس جامعة أسيوط يدرب فريقا أمريكيا على عمليات جراحة الضفيرة الذراعية.. صور

بدأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، في تدريب أول فريق طلابي أمريكي على عمليات جراحة الضفيرة العصبية الذراعية في إطار زيارتهم للجامعة لقضاء فترة دراسية وتدريبية متخصصة في هذا المجال بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعي الرئيسي.



وقال الجمال إن الوفد الطلابي يضم 8 طلاب من الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية والذى يعد الوفد الأول الذي يصل للجامعة فى إطار شراكتها فى تأسيس أول مدرسة فى العالم تؤهل الدارسين بها للحصول على دبلومة مهنية عالمية متخصصة فى مجال الضفيرة العصبية وذلك بعد قضائهم لأربعة فترات دراسية وتدريبية متوالية على أيدى أفضل جراحى العالم المتخصصين في هذا المجال.



وأضاف الجمال، أن جامعة أسيوط هي المحطة الثانية في برنامج تدريب وتأهيل الأطباء والتي بدأت في مدينة بونيه الهندية، ثم من المقرر أن يستكمل الطلاب الخطة الدراسية المحددة لهم بالتوجه فى مارس 2019 إلى مدينة برشلونة الإسبانية ثم المحطة الرابعة والأخيرة في جوادالاهارا فى المكسيك فى يونيو 2019 حيث يعد إنهاء الدارسين لكافة أقسام التدريب والدراسة بالأربعة دول سابقة الذكر شرط أساسى لمنح الدبلومة الدولية ثم النجاح باجتياز الامتحان النهائي.



ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو السيد مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة، أن الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة سيتولى شخصيًا الإشراف على تدريب الفريق الطلابي بوصفه أحد أبرز الأطباء المتخصصين في الجراحات الميكروسكوبية على مستوى العالم وشريكًا مؤسسًا في تلك المدرسة العالمية، وذلك بالاشتراك مع نخبة من العناصر المتميزين للفريق الطبي بالوحدة، مشيرًا إلى أن التدريب من المقرر أن يتضمن إجراء 30 عملية جراحية دقيقة ومتخصصة فى مجال جراحات الضفيرة العصبية الذراعية وزراعة العضلات إلى جانب عدد من المحاضرات النظرية وورش العمل وفحص بعض الحالات المرضية.