أول تعليق لوزيرة الهجرة بعد أزمة النائبة الكويتية

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، رسالة إلى المصريين بالخارج، بسبب حالة الغضب التي تعتريهم بعد إساءة نائبة كويتية للوزيرة.



وقالت الوزيرة في رسالة صوتية على أحد جروبات الواتس الخاصة بالمصريين في الخارج:" إننا لانرد على الإساءة نهائيا، مطالبة المصريين بتجاهل ما حدث، مضيفة" قضيتنا واضحة وصريحة نحن وراء كل مصري في الخارج ونساعد في ظل سيادة القانون للدولة المتواجد بها ونؤكد مرة أخرى على ثقتنا في القضاء والعدالة الكويتية".



وطالبت الوزيرة بعدم الرد على ماقيل قائلة:" عدم الرد هو موت للكلام الذي قيل، فنحن كمصريين لدينا آداب وأخلاقيات ومبادئ ولا نرد الإساءة بالإساءة ونحن نتحدث موضوعيا في حادث فردي حصل في الكويت وأي تجاوز تجاهلوه تماما ولا تردوا، وأي حاجة تقال تهدف إلى الجرجرة للرد ومن فضلكوا أنا كوزيرة وتم الإساءة لي مش عايزة حد يرد نهائي واعتبروا إن ما قيل في حقي لم يكن وأشكركم".



وتابعت نبيلة مكرم:"حافظوا على أنفسكم، واعتبروا ما قيل مثل الهواء وتجاهلوه تجاهلا تاما لأنه عندما يتم تجاهل الموضوع سوف يموت، إنما إحنا كمصريين يجب أن نحافظ على مصريتنا وأنتم سفراء لمصر ومحدش يغلطنا أو يمسك علينا غلط".







