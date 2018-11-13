ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تعرف على الأغنية المصورة الثانية من ألبوم شيرين الجديد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:11 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب نساي للفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد شيرين لطرح ثاني كليب من ألبومها الجديد.

وانتهت شيرين من تصوير فيديو كليب أغنية "بحبك من زمان" مع المخرج الإيطالي loca cossain.

وحقق ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب نسب مشاهدة تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من شهر على طرحه.

وتعد أغنية كدابين هي الأعلى استماعًا بـ9 ملايين و900 ألف مشاهدة وتليها في المركز الثاني أغنية تاج راسك من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز وتوزيع حسن الشافعي.
loading...

ترشيحاتنا

تركيا تنسحب من قمة ليبيا في إيطاليا

بعد وفاة الشيف قدري.. تعرف على أشهر وصفات حلواني العرب

رجيم سريع يمنحك وزن مثالي فى وقت قياسى

مجلس الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء أزمة البطاطس ..فيديو

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

المنتخب يكشف عن أول رد فعل تجاه محمد صلاح بعد صورته المثيرة للجدل

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

شاهد.. صورة نادرة لناهد السباعى مع جدها فريد شوقى

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

الأهلي يستقر على قيد 22 لاعبا بالقائمة الإفريقية ويفاضل بين رامي ومؤمن

غرفة الإعلام: النقاد الرياضيين بيقولوا كلام يبوظ الدنيا مع أفريقيا

تفاصيل مشاركة الرئيس السيسي في قمة باليرمو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

فيديو

شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب
خفة ظل عجوز من الحرب العالمية الأولى تشعل الإنترنت .. فيديو
تعرف على شروط الاستثمار في البورصة.. فيديو
مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو
المبعوث الأممي إلى ليبيا: الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات العام المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟