تعرف على الأغنية المصورة الثانية من ألبوم شيرين الجديد

بعد النجاح الكبير الذي حققه كليب نساي للفنانة شيرين عبد الوهاب تستعد شيرين لطرح ثاني كليب من ألبومها الجديد.



وانتهت شيرين من تصوير فيديو كليب أغنية "بحبك من زمان" مع المخرج الإيطالي loca cossain.



وحقق ألبوم نساي لشيرين عبد الوهاب نسب مشاهدة تجاوزت الـ60 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب بعد مرور أقل من شهر على طرحه.



وتعد أغنية كدابين هي الأعلى استماعًا بـ9 ملايين و900 ألف مشاهدة وتليها في المركز الثاني أغنية تاج راسك من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز وتوزيع حسن الشافعي.

