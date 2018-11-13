الحريري: لا أخالف اتفاق الطائف والمؤسسات الدستورية.. فيديو

أكد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، أن مشاوراته لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اصطدم بحاجز كبير عبر عنه حزب الله، مضيفًا أن هناك من لا يُغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة.



وأضاف "الحريري"، في كلمته خلال مؤتمر صحفي له في بيروت، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوى كانت تراهن على أن يقوم حزب القوات بتعطيل تشكيل الحكومة وهذا ما لم يحدث، مؤكدًا أنه يعرف مصلحة أهل السنة ويعرف كيف يحميها.



وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن تيار المستقبل واجه الفتنة ودعم الجيش ومنع تمدد الفوضى السورية إلى بلادنا، مضيفا: "سعد الحريري لا يخالف اتفاق الطائف والمؤسسات الدستورية، ولا أقبل من يتهمني بالطائفية".



وتابع: أن لبنان لا تتحمل المزيد من المشاكل، وأنه لم يتصور أن يتم رمي المشكلة في تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية قبل إلقائها أمامه".

