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اقتصاد

حماية المستهلك: انطلاق اليوم المفتوح لحل الشكاوى بالصعيد فى ديسمبر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
محمد صبيح
أطلق جهاز حماية المستهلك النسخة الثالثة من مبادرة "اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين" اليوم الثلاثاء وبحضور مسئولى الشركات والجهات المعنية، للعمل على حل جميع المشاكل الواردة للجهاز، بالتوازى مع حل الشكاوى بشكل يومى.  

ويأتى ذلك تأكيدًا على أن الهدف الأساسى من المبادرة هو استمرار العمل من أجل خدمة المواطنين مع وجود آليات غير تقليدية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتأكيدًا على البرنامج الذي طرحته الحكومة بضرورة وجود حلول غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين.

وصرح الدكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن مبادرة جهاز حماية المستهلك " اليوم المفتوح لحل الشكاوى " جاءت استكمالا للمبادرة الأولى والتى استمرت على مدار 7 أيام تحت عنوان "أسبوع فى حب الوطن"، لحل المشاكل التى تواجه المواطنين، إضافة إلى استمرار تلقى الشكاوى أولا بأول والتواصل مع أصحابها لإعادة حقوقهم من خلال استبدال السلع المعيبة أو غيرها من الشكاوى الأخرى التى ترد للجهاز على مدار اليوم سواء من خلال الخط الساخن للجهاز "19588 " أو خدمة الواتس أب 01281661880 متضمنا شكواه والمستندات المؤيد لها، أو الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل على حل أسباب الشكاوى.

وقال عبد المعطى إن الجهاز قد تمكن خلال المبادرة من حل 1759 شكوى متنوعة، والتى وردت للجهاز من خلال آليات التواصل مع المواطنين وتم العمل على حلها فى ضوء وجود كافة الجهات والشركات والكيانات المرتبطة بالمنظومة الاستهلاكية.

وأضاف رئيس الجهاز بأنه يتم التنسيق حاليًا لإطلاق النسخة الرابعة من المبادرة الشهرية خلال شهر ديسمبر المقبل فى إحدى محافظات الصعيد بالتنسيق مع محافظ الإقليم وذلك تأكيدًا من الجهاز على الاهتمام بتقديم خدمة حماية المستهلك لكافة المواطنين فى شتى ربوع الوطن تأسيسًا على المبدأ الدستورى بأنهم جميعًا متساوون فى الحقوق والواجبات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن كافة العاملين مؤمنين بأن العمل بجهاز حماية المستهلك هى رسالة وطنية يؤدونها لصالح المواطنين إيمانا منهم بحق المواطن فى الشكوى وواجب الجهاز فى التفاعل معه وحل الشكوى فى إطار القانون.

وشدد اللواء دكتور راضى عبد المعطى على أهمية تعاون الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين لحل شكاوى المستهلكين ، وطالب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو من خلال خدمة المواطن رقيب على رقم الواتساب (01281661880 ) أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو التطبيق الإلكترونى "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية.
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