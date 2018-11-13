النواب: توأمة الجهات الصناعية والتعليم الفنى يوفر فرص عمل.. فيديو

قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم الفنى له أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة وهناك اهتمام واضح من الدولة تجاه هذا التعليم، موضحة أن الحكومة قدمت خطة تطوير شامل بالتعاون مع الجهات الأجنبية والمتخصصة من أجل التوأمة بين الجهات الصناعية والتعليم الفنى.



وأضافت "نصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك تنسيقا بين بعض مؤسسات الدولة ومدارس التعليم الفنى من أجل تكليل جهود الطلاب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم برواتب مناسبة ولائقة لمنافسة التعليم الفنى خارج مصر.



وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن مدرسة الضبعة النووية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي كله لذا سيكون لها تأثير فى خدمة المشروع القومى للطاقة النووية، مشيرة إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية سيزيد من تطور والنهوض بالتعليم الفني.



