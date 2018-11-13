أمير طعيمة للنائبة الكويتية: تستاهلي تحفيل المصريين

أعرب الشاعر أمير طعيمة، عن استيائه من النائبة الكويتية صفاء الهاشم بعد كلمتها التي هاجمت فيها وزيرة الخارجية المصرية نبيلة مكرم بسبب السيدة المصرية التي تم الاعتداء عليها في الكويت.



وقال "طعيمة" عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر:" جنبوا الشعب الكويتي الشقيق اَي إساءة و وجهوا سهامكم لهذه المرأة الرخيصة فقط، هي تستاهل الحفلة اللي معمولة عليها دي بصراحة".



وشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن هجوما على النائبة الكويتية واتهموها أنها تحاول إشعال الفتنة بين البلدين الشقيقين.

