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أخبار العالم

بريطانيا تعيش 36 ساعة حرجة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمه
تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمواجهة 36 ساعة محمومة لإنقاذ خطتها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسط مزاعم بأن الاتفاق على الخروج بات "وشيكًا".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قامت تيريزا ماي بإبلاغ فريقها رفيع المستوى بشأن التقدم، الذي تم إحرازه اليوم باستمرار المفاوضات المحمومة في بروكسل حيث بدأ الجانبان العمل مرة أخرى حتى الساعات المبكرة.

ولكن لم يتم بعد تحقيق أي انفراج حول مسألة الحدود الإيرلندية الحاسمة، بينما تمر الساعة مقتربة من الموعد النهائي، المحدد غدًا لإثارة قمة حادة يمكن أن توافق على الانفصال (البريكسيت) هذا الشهر.

وقال ديفيد ليدينجتون، الوزير بالحكومة البريطانية ونائب تيريزا ماي، صباح اليوم، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أوشكا على التوصل لاتفاق الانفصال'، لكنه شدد على أنه لن يتم 'بالتأكيد' تحديد الإطار الزمني.

وقد استغلت رئيسة الوزراء البريطانية خطابا في لندن الليلة الماضية لمحاولة تجنب الاضطرابات المتصاعدة، قائلة: "إنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بأي ثمن".

وجدير بالذكر أن "ماي" تحاول بكل جهدها إنهاء عضوية استمرت 46 عاما دون إلحاق ضرر بالتجارة، أو إثارة غضب أعضاء البرلمان الذين سيكون لهم القرار النهائي في تحديد مصير أي اتفاق تبرمه ماي.
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