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برلمان

نائبة: المشروعات الصغيرة من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
القسم السياسي
قالت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان المشروعات الصغيرة تعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، موضحة أنها لا تحتاج إلى تمويلات ضخمة لعملها، ولكن بامكانيات محدودة يستطيع المواطن العادي أن يقوم بافتتاح مشروعه الخاص.

وأشارت نبيل في تصريحات لـ"صدي البلد" الي جهود الدولة ووزارة التخطيط في عمل برامج لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وتحقيق رؤية مصر 2030، ومناقشة سبل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ هذه استراتيجية الدولة والنهوض بها.

كانت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات قد أشارت إلى أن الجهاز يهدف إلى وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتطورها وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل الحر والتشغيل الذاتي، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار بين شباب الخريجين.
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