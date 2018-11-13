مستشار المفتي: بالشباب نواجه المحن وتتقدم الشعوب





وتطرق في حديثه عن الشباب ودورهم الأساسي في بناء المجتمع لأن الشباب هم من يملكون القوة والحماس والقدرة على المواجهة واقتداء بنهج رسولنا الكريم الذي كان يستشير الشباب وخاصة في الحروب والمحن، مؤكدا أن شبابنا قادر على البناء وحل جميع المشكلات وتخطي المحن، ولكنه يحتاج من المجتمع أن يتواصل معه ويدمجه في قضايا الوطن ويتحاور بلغته حتي نزيل الفجوة بيننا وبين شبابنا حتى لا نتركه للانقياد إلى الفكر المتطرف والشائعات المزيفة والفتاوى الشاذة وتوعيتهم بكيفية مواجهة التحديات المعاصرة.



وعلى هامش الندوة دارت حلقة نقاشية أجاب خلالها الدكتور عاشور عن جميع تساؤلات الطلبة والطالبات وتحاور معهم، ورد على جميع أسئلتهم في مختلف المجالات، مؤكدا أن الصداقة بين الجنسين جائزة في حدود الضوابط الشرعية وفي إطار الأدب، وأجاز صلاة المرأة بدون تغطية القدمين.



كما أوضح الفرق بين الجمع والقصر في الصلاة، مؤكدا أنه يجوز الجمع في وجود ظرف ولا يجوز القصر سوي في حالة السفر.







نظمت جامعة المنوفية لقاء مفتوحا مع المستشار الأكاديمي لمفتي الديار المصرية الدكتور مجدي عاشور، ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس تحت عنوان"دور الشباب في بناء المجتمع" .جاء ذلك برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.أعرب قرمان عن بالغ سعادته لحضور الدكتور مجدي عاشور مؤكدا أن البيئة بمفهومها الإنساني لا تقل أهمية عن البيئة بمفهومها المادي، بل هي أهم لأن الإنسان يحي بالروح والفكر وليس المادة فقط، مشيرا إلى أن ما تعاني منه مصر هو الفقر الأخلاقي وليس الفقر المادي فحسب، مضيفا أن القيم الدينية بها سعة للتقدم وهي عنوان الإجتهاد والعمل وبها نحصل على التفوق والنجاح والرضا هو أساس السعادة.واستفاض الدكتور مجدي عاشور في لقائه مع طلاب وطالبات الجامعة معربا عن سعادته بالحضور الغفير للطالبات مشيرا إلى أنهن أساس صلاح المجتمع لأنهم مسئولين عن أنفسهن ومسئولين عن النصف الآخر.