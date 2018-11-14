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ديني

حكم التصريح بالحب للمخطوبة والخروج معها

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخاطب أجنبي من خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل التصريح بالحب للمخطوبة والخروج معها حرام شرعًا؟»، أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، منوهًا بأنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور. 

وتابع: أما مسالة الخروج فلا مانع ويكون ذلك بإشراف الوالى لكن إن تخرج معها دون ان يكون هناك علم بأوليائها فهذا لا يجوز، أما بعد الزواج الشرعي فالأصل إباحة التصريح بذلك ولو أمام الناس، لكن ينبغي مراعاة العرف والعادات في مثل ذلك، فإذا كان التلفظ بمثل هذه العبارات ما يخدش الحياء في عرف البلد فينبغي للزوج والزوجة اجتناب ذلك.
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