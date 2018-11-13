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تعليم

وفد وزارة الاتصالات يتفقد موقع مركز الإبداع التكنولوجي بالمنصورة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
همت الحسينى
استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمود المليجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تفاصيل إنشاء مركز إبداع تكنولوجي وحاضنات تكنولوجية بالتعاون بين جامعة المنصورة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضم الوفد الدكتور حسام عثمان، مستشار الوزير للإبداع، مها خليل رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصناعات التكنولوجية ITIDA، المستشار جوزيف اداورد،  المستشار القانونى لوزارة الاتصالات، شيرين الجندي مستشار الوزير للمناطق التكنولوجية، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بالوزارة، الدكتور بهاء عبد العليم مدير برنامج تعزيز المواطنة بالمعهد ، المهندس صلاح عبد المحسن مدير فرع معهد iti بجامعة المنصورة.

وتضمن اللقاء الاتفاق على تخصيص قطعة أرض داخل الجامعة لإنشاء مركز إبداع تكنولوجي وحاضنات تكنولوجية لزيادة أنشطة مركز معهد تكنولوجيا المعلومات iti بالجامعة على مساحة 3000 متر مربع.

من جانبه قال "عبد الباسط "، إن مركز الإبداع التكنولوجي الجديد يأتى فى إطار توجه الدولة لإنشاء مراكز إبداع تكنولوجي بمختلف الجامعات، موضحا أن المركز الجديد بالجامعة سيكون مجمع خدمات تكنولوجية متكامل لخدمة شباب جامعة المنصورة ومنطقة الدلتا بالكامل لزيادة أعداد المستفيدين من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI في تأهيل شباب الجامعة من الطلاب والخريجين لسوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المركز سيساهم في تنمية روح التطوير والابتكار وأيضا احتضان الأفكار المبدعة من خلال حاضنات تكنولوجية متخصصة ومعامل متخصصة على أعلى مستوى من التكنولوجيا بالتعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA مع جامعة المنصورة ليكون هذا المجمع منارة للتكنولوجيا في جامعة المنصورة ومنطقة الدلتا.
وفد وزارة الاتصالات يتفقد موقع مركز الإبداع التكنولوجي بالمنصورة
وفد وزارة الاتصالات يتفقد موقع مركز الإبداع التكنولوجي بالمنصورة
وفد وزارة الاتصالات يتفقد موقع مركز الإبداع التكنولوجي بالمنصورة
وفد وزارة الاتصالات يتفقد موقع مركز الإبداع التكنولوجي بالمنصورة
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