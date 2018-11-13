رئيس اقتراحات النواب ينتقد تهاون الحكومة في حضور جلسات البرلمان

حذر همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، ممثلى الحكومة بجميع وزاراتها وقطاعاتها من الاستهانة بمجلس النواب وتجاهل حضور اجتماعات اللجان النوعية للمجلس، مؤكدا أنه فى حال تكرار هذا الأمر سيكون للنواب رد حاسم وقوى.



وقال "العادلى"، فى تصريحات له اليوم، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن اللجنة رفعت مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، احتجاجا واعتراضا على عدم حضور ممثلى هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات اجتماع اللجنة أمس الأول "الأحد"، والذى كان مخصصا لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن احتياجات الدوائر من الخدمات البريدية، مما دعا اللجنة لإلغاء الاجتماع.



وأشار، إلى أن المذكرة ستوجه لرئيس مجلس الوزراء للتنبيه على الجهات الحكومية وهذه الهيئات باحترام حضور اجتماعات اللجنة، قائلا: "عدم حضور الاجتماع يعد استهانة واستخفافا باللجنة والنواب، وهذا أمر غير مقبول".