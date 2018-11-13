محافظ القليوبية يتابع إجراءات إنشاء ممشى على النيل في بنها

ناقش الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، الإجراءات التنفيذية لإنشاء ممشى على النيل بمدينة بنها.



جاء ذلك بحضور ممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية المسند إليه تنفيذ المشروع والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس طارق عواد مدير مديرية الري، والمهندس مدحت زكي، مدير عام إدارة حماية النيل والمهندس طلعت سلطان، المستشار الهندسي للمحافظة، ونائب رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع آخر التطورات التي تتم في إنشاء الممشى على نهر النيل وخلال الاجتماع وجه المحافظ بسرعة استكمال باقي الأعمال وإزالة أي معوقات لتنفيذ المشروع بالمواعيد المحددة له.



كما ناقش المحافظ، اظهار الممشى بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية ليكون متنفسا للمواطنين، نظرا لتواجد المواطنين الدائم به مع أخذ الاحتياطات الأمنية للممشى، مؤكدا أنه من حق المواطن التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية التي حبانا بها الله.





