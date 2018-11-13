ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إعلان أسماء اتحادات الطلاب في 6 كليات بجامعة العريش

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:10 م
صدى البلد
احمد صالح
أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بجامعة العريش أسماء أمناء اللجان ومساعديهم، علاوة على استكمال تشكيل مختلف اللجان على مستوى كليات الجامعة .

وقال أسعد إسماعيل حافظ، مدير رعاية الشباب في الجامعة، إنه تم تعيين اتحاد طلاب كلية العلوم لعدم تقدم أحد للترشح بها.

وأشار، إلى أنه تم استكمال العدد المطلوب لتشكيل اتحادات الطلاب في كليات «التربية»، و«التربية الرياضية» و«الاستزراع السمكى»و«العلوم الزراعية البيئية» و«الاقتصاد المنزلى» .
loading...

ترشيحاتنا

فيديو جراف| طفلة تقتل رضيعا عمره 6 أشهر.. والقاضي يصدر حكما صادما

خفة ظل عجوز من الحرب العالمية الأولى تشعل الإنترنت .. فيديو

إسرائيل تعلن إنهاء التهدئة في غزة وتعليق المحادثات مع الوسطاء

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

ننشر تفاصيل تقرير يوسف وكارتيرون والجهاز الطبي قبل عرضها على رئيس الأهلي

وثائقي يكشف دليل بناء الكائنات الفضائية للهرم الأكبر.. صور وفيديو

هدية ثمينة من النقاز للنجم الساحلي حال انتقاله لاتحاد جدة

بعد إنقاذها من عملية سطو مسلح.. معلومات لا تعرفها عن بين الجبلين الأثرية.. نشأت أعلى مدينتين للآلهة حتحور وسوبك.. وخرجت منها أشهر مومياء فى التاريخ

مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو

اقتراب التوصل إلى حل بشأن الأزمة الليبية

5 فوائد لا تتوقعيها عند تناول البيض المسلوق على الفطور

برلمانية كويتية تستفز مشاعر المصريين.. رئيس أفريقية النواب: تصريحاتها طائشة.. وبكرى: تصريحاتها خرجت عن المألوف فى علاقات الأشقاء.. مايسة عطوة: ندعم وزيرتنا وكرامتنا خط أحمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

فيديو

شاهد.. رئيس قسم القانون بجامعة المنوفية يرد على اتهامه بسرقة كتاب
خفة ظل عجوز من الحرب العالمية الأولى تشعل الإنترنت .. فيديو
تعرف على شروط الاستثمار في البورصة.. فيديو
مفاجأة.. بـ 100 جنيه فقط ممكن تشتغل في البورصة.. فيديو
المبعوث الأممي إلى ليبيا: الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات العام المقبل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟