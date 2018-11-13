إعلان أسماء اتحادات الطلاب في 6 كليات بجامعة العريش

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بجامعة العريش أسماء أمناء اللجان ومساعديهم، علاوة على استكمال تشكيل مختلف اللجان على مستوى كليات الجامعة .



وقال أسعد إسماعيل حافظ، مدير رعاية الشباب في الجامعة، إنه تم تعيين اتحاد طلاب كلية العلوم لعدم تقدم أحد للترشح بها.



وأشار، إلى أنه تم استكمال العدد المطلوب لتشكيل اتحادات الطلاب في كليات «التربية»، و«التربية الرياضية» و«الاستزراع السمكى»و«العلوم الزراعية البيئية» و«الاقتصاد المنزلى» .