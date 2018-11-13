في أقل من شهر .. تخلصي من قشرة الشعر بهذه الوصفة

تعانى الفتيات والنساء من تزايد كمية القشرة على فروة الرأس خلال فصل الشتاء مما يشوه جمال الشعر ويجعله أكثر عرضة للتساقط.



عرضت منى رزق خبيرة التجمل، طريقة عمل وصفة منزلية تخلصك من القشرة بشكل نهائي تناسب أصحاب الشعر الدهني، هى:



مكونات الوصفة:

- ملعقتا خل التفاح.

- حزمة نعناع.



طريقة تحضير الوصفة:

- قطعى النعناع وضعيه فى إناء على النار به خل التفاح.

- انتظرى حتى يبرد قليلا وضعيه على فروة الرأس كلها.

- اغسلى الشعر بماء فاتر وجففيه جيدا.



- يكرر مرة فى الأسبوع وستلاحظى نتائج مذهلة فى أقل من شهر.