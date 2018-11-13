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أخبار العالم

مؤسس فيسبوك ينضم لمجموعة سرية إسرائيلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" انضم لمجموعة إسرائيلية سرية على موقعه الشهير، ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة مارك زوكربرج، أثارت عاصفة من التساؤلات.

وأوضحت الصحيفة أن المجموعة تدعى "تل أبيب السرية" ويبلغ عدد أعضاءها 220 ألف عضو وتابعت: "لكن لم يلاحظ أحد وجوده إلا يوم الاثنين، حيث رحب به مجموعة من الأعضاء".

وأشارت الصحيفة إلى أن الملياردير رد على ترحيبات الأعضاء قائلا: "أهلا. أنا سعيد بوجودي معكم من أجل التقرب أكثر من تل أبيب. مر وقت طويل على آخر زيارة لي لهذه المدينة. شكرا على إنشاء هذا الفضاء".

ورجحت الصحيفة أن يكون زوكربرج قد زار تل أبيب عام 2012 .

الجدير بالذكر أن "فيسبوك" يملك مكتبا في تل أبيب، يعمل به أكثر من 100 موظف.
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