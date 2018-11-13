محافظ الفيوم يسلم 72 مشروعا إنتاجيا للأسر المستحقة.. صور

سلم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، 72 مشروعًا إنتاجيًا للأسر المستحقة من مختلف أنحاء المحافظة، خلال الحفل الذي نظمته جمعية صلاح الدين لتنمية المجتمع بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ومحافظة الفيوم، بحضور المهندس محسن ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي والمستشار إسماعيل الكندري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.



وقال محافظ الفيوم: "نحتفل اليوم بتوزيع 72 مشروعا إنتاجيا تشمل 40 ماكينة خياطة، و22 عجان وخباز، و10 تروسيكلات لـ 72 أسرة من مختلف أنحاء المحافظة كمصدر دخل لهم وتحسين مستواهم الاقتصادي، موضحًا أنه تم اختيار الأسر المستحقة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة والتأكد من حالتهم الاقتصادية والاجتماعية.



وأشاد المحافظ، بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الأسر البسيطة ومحدودي الدخل وتشجيعهم للاعتماد على أنفسهم وتوفير مصدر رزق مناسب ليصبحوا من الأسر المنتجة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية والدور الفاعل للجمعيات الأهلية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية في الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد.

