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فن

شاهد .. ناهد السباعي برفقة جدها فريد شوقي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:14 م
الفنانة ناهد السباعي
الفنانة ناهد السباعي
محمد بدران
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة نادرة مع جدها الفنان الراحل فريد شوقي، من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت فيها مرتدية ملابس شعبية.

كانت السباعي قد قررت الغاء حفل زفافها قبل أيام من إقامته بعد فترة قصيرة من عقد القران.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي، فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وتدور أحداثه، حول جريمة قتل في عمارة الإيموبيليا الشهيرة، في إطار تشويقي.
شاهد .. ناهد السباعي برفقة جدها فريد شوقي
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