4 مرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالعريش

تقدم 4 مرشحين للجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز أول العريش والتي خلت بوفاة نائب الدائرة الدكتور حسام رفاعي، عملها لليوم الثالث على التوالي.



وقالت مصادر في اللجنة إنه خلال اليومين الماضيين من عمل اللجنة تلقت 4 طلبات من المرشحين وهم كل من حسن الحلواني، وعادل محسن، وأسامة الكاشف، وجمال البندري، مشيرة إلى استمرار تلقى طلبات المرشحين حتى مساء السبت المقبل.



يذكر أن الانتخابات ستجرى يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر2018، وستجرى انتخابات الإعادة فى شهر يناير ٢٠١٩.