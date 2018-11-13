ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

4 مرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالعريش

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:47 م
صدى البلد
احمد صالح
تقدم 4 مرشحين للجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة مركز أول العريش والتي خلت بوفاة نائب الدائرة الدكتور حسام رفاعي، عملها لليوم الثالث على التوالي.

وقالت مصادر في اللجنة إنه خلال اليومين الماضيين من عمل اللجنة تلقت 4 طلبات من المرشحين وهم كل من حسن الحلواني، وعادل محسن، وأسامة الكاشف، وجمال البندري، مشيرة إلى استمرار تلقى طلبات المرشحين حتى مساء السبت المقبل.

يذكر أن الانتخابات ستجرى يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر2018، وستجرى انتخابات الإعادة فى شهر يناير ٢٠١٩.
loading...

ترشيحاتنا

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

إعلامية كويتية: صفاء الهاشم تمثل نفسها..ومن ينكر فضل مصر جاحد .. فيديو

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

دينا عبدالمقصود: رياضة كمال الأجسام النسائية حلال .. فيديو

تعرف على 3 عبادات تنجيك من عذاب القبر

إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

4 أنواع من التوابل طبيعية تساعد على حرق الدهون بسرعة مذهلة

رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لبتروجيت

أمين الفتوى يكشف عن النوع المحلل من التاتو .. فيديو

إيران تستغل مونديال قطر 2022 والمقاطعة العربية.. بهذا العرض

ضبط شخص انتحل صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أمريكي يقتحم مبنى محكمة بسيارة نصف نقل متعمدا لسبب غريب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

بطلة العالم في كمال الأجسام تكشف حقيقة استخدام المنشطات في اللعبة.. فيديو
مسعف: مدربون على أعلى مستوى .. ونمتلك أحدث سيارات الإسعاف في العالم
القوى العاملة تحذر من التعامل مع الشركات الوهمية لتوظيف المصريين بالخارج
محمد صبحي: هناك من ينجب أطفالا ليستخدمهم في التسول
محمد صبحي: لا نستطيع تحقيق أي تنمية بدون مواطن يمثل قيمة مضافة للوطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟