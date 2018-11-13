علي جمعة يوضح 4 فضائل لمجالس الذِكر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المجلس الذي يجتمع فيه الناس على ذكر الله -عز وجل-، يحظى بـ4 فضائل.



وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن للاجتماع على ذكر الله 4 فضائل، هي: «إحاطة الملائكة بالذاكرين، تغطيتهم بالرحمة، تنزل السكينة عليهم، ويذكرهم الله فيمن عنده».



واستشهد بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».



