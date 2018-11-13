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ديني

علي جمعة يوضح 4 فضائل لمجالس الذِكر

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 05:23 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المجلس الذي يجتمع فيه الناس على ذكر الله -عز وجل-، يحظى بـ4 فضائل.

وأوضح «جمعة» عبر موقع التواصل الاجتماعي، أن للاجتماع على ذكر الله 4 فضائل، هي: «إحاطة الملائكة بالذاكرين، تغطيتهم بالرحمة، تنزل السكينة عليهم، ويذكرهم الله فيمن عنده».

واستشهد بما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: « مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَتَغَشَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

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