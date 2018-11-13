نيفين جامع: نتابع التمويلات والقروض للتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحتاج إلى دراسة جدوى قبل تنفيذها، بالإضافة إلى بعض الأوراق الرسمية كالبطاقة الضريبية والسجل التجاري، وترخيص المشروع.



وأشارت "جامع"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتابع مع العميل كافة الخطوات والمراحل الخاصة بترخيص المشروعات من خلال الشباك الواحد.



وأضافت، أنه على العميل إحضار عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سوف يقام عليه المشروع، لاستخراج ترخيص مؤقت لمدة 30 يوما، لافتة إلى أن 95% من التراخيص المؤقتة يتم تحويلها إلى تراخيص نهائية.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه طبقا لمبادرة البنك المركزي يمكن للعميل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أن يذهب لأي بنك للحصول على قرض لتمويل المشروع الذي يريده، متابعة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتابع العميل بعد الحصول على التمويل للتأكد من أن الأموال التي أُخذت للتمويل اُستخدمت في الغرض المخصص لها.

