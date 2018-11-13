محافظ البحيرة يتواصل مع المواطنين ويبحث مشكلات 47 حالة..صور

التقى اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء بـ 47 من مواطني المحافظة تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حالة كل مواطن وظروفه وذلك من خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين.



ويأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتوافر احتياجاتهم التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.



وحرص اللواء " آمنة" على مقابلة كل مواطن على حدة والحديث معه والعمل على إنهاء مشكلته، وكلف بالتنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه.



ووافق المحافظ على صرف مساعدات مالية لـ (12 ) وكذا إحالة ( 7) لمديرية الصحة بالإضافة إلى ( 5 ) لإدارة المرور و(7 ) طلبات لمجالس المدن و( 5 ) للتنظيم والإدارة و( 5 ) صرف أدوية من صندوق دعم الأدوية و( 3 ) لمشروع المواقف و( 3 ) للقوى العاملة وذلك لبحث تلك الطلبات والعمل على إعداد حلول سريعة وفورية لها.



حضر اللقاء الدكتورة نهال بلبع – نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي – السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية بدمنهور والمحمودية ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتنظيم والإدارة ومديري عام إدارة الشئون المالية والإدارية والقانونية والرقابة والمتابعة وخدمة المواطنين بالديوان العام ومسئولي المرور ومشروع المواقف والنقل الداخلي ومنسق صندوق دعم الدواء.

