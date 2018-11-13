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تعليم

بالأسماء .. أمناء ومساعدو لجان اتحاد طلاب كليات عين شمس

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:54 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
حصل «صدى البلد» على المستند الرسمي والمعتمد من اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، والذي يتضمن أسماء الأمناء، والأمناء المساعدين بجميع كليات جامعة عين شمس، والتي أجريت اليوم الثلاثاء.

وأصدرت الكليات اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين أعضاء اتحاد طلاب بلجان الاتحاد التي تضم عددا أقل من 5 أعضاء، وذلك لاكتمال القوام القانوني لأعضاء لجان الاتحاد، وفقا للائحة الطلابية.

ومن المقرر انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات، غدا الأربعاء، على أن يتم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد كل جامعة، ورئيس ونائب رئيس اتحاد كل جامعة، الخميس المقبل.
بالأسماء .. أمناء ومساعدو لجان اتحاد طلاب كليات عين شمس
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