ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:49 م
تكثيف حملات النظافة
تكثيف حملات النظافة بمطروح
ايمن محمود
شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بشوارع وطرق المحافظة.

وأضاف أن رؤساء المدن بالمحافظة يقومون بحملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير بشوارع وميادين المحافظة بالإضافة إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع القمامة بمدن النجيلة والضبعة والحمام وفرض غرامة على غير الملتزم .

وأكد المحافظ أن أعمال النظافة والتجميل مستمرة بكافة المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال النظافة وتوقيع أقصى عقوبة وغرامة على من يخالف التعليمات برمي القمامة والمخالفات بالشوارع والميادين العامة حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار
محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار
محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار
محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار
loading...

ترشيحاتنا

وثيقة: الأمم المتحدة تتخلى عن المساعدة الإنسانية لمسلمي الروهينجا

إقبال روسي غير مسبوق لحجز سفريات إلى شرم الشيخ والغردقة

أزهري: ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس سببها غضب الله لقطيعة الأرحام.. فيديو

حقيقة شعبان مبيض المحارة المتزوج من جميلة إيطالية.. صور

محمد نصر يعلق على أزمة أزارو مع الكاف في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ننشر تفاصيل تقرير يوسف وكارتيرون والجهاز الطبي قبل عرضها على رئيس الأهلي

الأهلي يستقر على قيد 22 لاعبا بالقائمة الإفريقية ويفاضل بين رامي ومؤمن

الأرصاد تحذر: طقس الغد غير مستقر وسقوط أمطار رعدية

أول تعليق لوزيرة الهجرة بعد أزمة النائبة الكويتية

CNN ترفع دعوى قضائية ضد ترامب ومستشاريه

أمل حجازى تنشر صورة لها داخل الحرم المكى

رئيس الوزراء يستعرض مع وفد شركة يابانية سبل التوسع في أنشطتها بمصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟