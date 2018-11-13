محافظ مطروح: تكثيف حملات النظافة والتعامل الفوري مع مياه الأمطار

شدد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار لإعادة حركة السير إلى طبيعتها بشوارع وطرق المحافظة.



وأضاف أن رؤساء المدن بالمحافظة يقومون بحملات مكبرة لرفع القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والتشجير بشوارع وميادين المحافظة بالإضافة إلى إزالة تجمعات مياه الأمطار بالشوارع.



وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع القمامة بمدن النجيلة والضبعة والحمام وفرض غرامة على غير الملتزم .



وأكد المحافظ أن أعمال النظافة والتجميل مستمرة بكافة المراكز والمدن، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لأعمال النظافة وتوقيع أقصى عقوبة وغرامة على من يخالف التعليمات برمي القمامة والمخالفات بالشوارع والميادين العامة حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.