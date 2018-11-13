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محافظات

3 حاويات لدعم منظومتي النظافة والكهرباء بالقليوبية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:56 م
دعم منظومة النظافة
دعم منظومة النظافة بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
تسلمت محافظة القليوبية 3 حاويات سعة 50 مترا للواحدة لدعم منظومة النظافة بقرى ومدن المحافظة.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، إن الحاويات الجديدة تأتي في إطار التعاون المستمر بين المحافظة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم استخدامها بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة، وذلك ضمن منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدعم المحافظة في مجال النظافة.

وأضاف "عبدالحليم"، أن المحافظة استلمت أيضا 3 سيارات برج كهرباء بتكلفة 1.5 مليون جنيه وجار توزيعها على المدن والأحياء وذلك لدعم المحافظة في مجال الإنارة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019 وفي إطار التعاون بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

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