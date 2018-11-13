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رياضة

ربيع ياسين: يكشف عن أمرين تحقيقهما يعيد للأهلي سيطرته على كل البطولات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:55 م
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد رشاد
رفض ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب الاستعجال في إقالة باتريس كارتيرون المدير الفنر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وقال "ياسين"، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، "النادي الأهلي ليس مديرا فنيا فقط بل إدارة فنية ورياضية بالكامل، الحل ليس إقالة المدير الفني مع العلم أنه إذا خرج الفريق من البطولة العربية ستزداد المطالبة بإقالة المدير الفني".

وشدد ربيع ياسين "الأهلي يحتاج أكثر مدير كرة قوي الشخصية يتفرغ لعمله ومساعدة المدير الفني في اتخاذ قرارات حاسمة والتعامل بكل جدية مع أي لاعب يتقاعس في التدريبات أو لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب".

وبسؤاله عن إمكانية قبول العمل في الجهاز الفني للأهلي، رد ربيع ياسين "الأهلي بيتي ويسعدني خدمته وأشجعه وأخدمه من أي موقع، ولكن الآن أنا أعمل بمنتخب مصر الأفضل من كل الأندية".

وأشار ربيع ياسين إلى أن فريق الأهلي يحتاج خدمات صالح جمعة، مضيفا أنه يملك إمكانيات فنية مميزة، ولابد من عقد جلسات مكثفة معه لتأهيله نفسيا، لأن هذه الجلسات لا تقل أهمية عن دور المدير الفني في تجهيزه فنيا وبدنيا بالتدريبات.
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