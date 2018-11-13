ضبط 3 أطنان حلوى فى مصنع غير مرخص بالخانكة

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 3 أطنان حلوى بمصنع غير مرخص بدائرة مركز الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدعو "أحمد.م.م 38 سنة.



قام أحمد بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتصنيع الحلوى كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة، مستخدما فى ذلك مرتجعات أعوام سابقة من الحلوى وبحوزته المعدات المستخدمة فى الإنتاج والتصنيع، 1,800 طن عسل "جولوكوز"، 27.500 طن زبدة، 7 طن سكر حر، 4 طن دقيق بلدى، 2 طن حلوى سمسم تحت التصنيع والتجهيز، 3 طن حلوى "منتج نهائى" تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

