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فن

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم محسنة توفيق ومنة شلبي في دورته الثالثة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
محمد نبيـل - نورا نبيل
أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة، أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة من المهرجان والتي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي.

وقال السيناريست "محمد عبد الخالق" رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان تحرص على تكريم أحد الرموز الفنية من عمالقة الفن المصري وأحد نجوم جيل الشباب.

وأكد "عبد الخالق"، أن الفنانة الكبيرة محسنة توفيق قيمة فنية يفخر المهرجان بتكريمها خاصة، وأنها أثرت الحياة الفنية بعدد من الأدوار المميزة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية ومنها فيلم "البؤساء" مع المخرج عاطف سالم و"ديل السمكة" مع المخرج سمير سيف، وفيلما "قلب الليل" و"الزمار" مع المخرج "عاطف الطيب"، وفيلما "إسكندرية ليه" و"وداعا بونابرت" مع المخرج "يوسف شاهين"، الذي قدمت معه أيضًا فيلم "العصفور"، وتفاعل الجمهور المصري والعربي بشخصية "بهية" التي قدمتها خلال أحداثه.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، إن النجمة منة شلبي تمثل مستقبل السينما المصرية فهي من الفنانات اللاتي يحرصن على انتقاء الأعمال الفنية الجادة والمميزة التي يظهرن بها لجمهورهن، حيث قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلاما هامة مع مخرجين مميزين ومنها "الساحر" مع المخرج رضوان الكاشف و"أنت عمري" مع المخرج خالد يوسف و"هي فوضى" مع المخرجين يوسف شاهين وخالد يوسف و"بنات وسط البلد" مع المخرج محمد خان وفيلما "الأصليين" و"تراب الماس" مع المخرج مروان حامد و"أحلى الأوقات" مع المخرجة هالة خليل التي قدمت معها أيضا فيلم "نوارة" التي حصدت من خلاله  7 جوائز علي مستوى التمثيل في مهرجانات عربية ودولية.

وأوضح "أبو العلا"، أن منة شلبي تعد واحدة من أهم نجمات السينما في الألفية الجديدة علي مستوي مصر والوطن العربي ولها قاعدة جماهيرية عريضة نجحت في تكوينها عبر السنوات الأخيرة من خلال العديد من الشخصيات المميزة التي تعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي.

وقدمت الفنانة محسنة توفيق خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 70 عملا فنيا على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح، وهي من مواليد عام 1939، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، وبدأت مسيرتها السينمائية عام 1971 بفيلم "حادثة شرف"، ولديها شقيقتان الأولى هي الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة بـ "أبلة فضيلة" والثانية مغنية الأوبرا يسرا توفيق، ولديها من الأبناء وائل وعزة، وبدأ نشاطها الفني عام 1962 وهي تدرس بكلية الزراعة بمسرحية "مأساة جميلة"، ثم عقب تخرجها عام 1966 قدمت مسرحية "أجاممنون" بمسرح الجيب، كما قدمت مع المخرج الكبير يوسف شاهين مجموعة من أبرز أعماله ومنها:"إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت".

كما تألقت الفنانة منة شلبي خلال ما يقرب من 54 عملا سينمائيا وتليفزيونيا، وأشاد النقاد والجمهور باختياراتها وتنوعها وعدم حصر نفسها في قالب فني واحد وهو ما أهلها للعمل مع عدد كبير من كبار المخرجين ومنهم المخرج محمد خان والمخرج يوسف شاهين وغيرهم الكثير، وهي من مواليد عام 1984، وبدأت مسيرتها في التمثيل عام 2000 من خلال مسلسل "سلمى يا سلامة" مع الفنانة القديرة سميحة أيوب ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.
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