خبيرة تغذية: لجوء الأمهات للوجبات السريعة سبب رئيسي في زيادة سمنة الأطفال

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن لجوء الأمهات للوجبات السريعة السبب الرئيسي في زيادة السمنة عند الأطفال، مؤكدة أنه من الضروري التخلص من الطرق السيئة في تناول الأطعمة حفاظا على الوزن ورشاقة الجسم.



وأضافت «سهيل» خلال لقائها في برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أطعمة الوجبات السريعة والمياه الغازية بها معدل عالي من الدهون والسعرات الحرارية وبالتالي يتعرض أولادنا إلى السمنة في سن صغيرة وبعدها نجد مشاكل بسبب زيادة الوزن.



وأوضحت أن السمنة بوابة لكل الأمراض لذلك تنصح كل الأمهات في الدول العربية بالبعد عن العادات والتقاليد السيئة في تناول الأطعمة، منوها إلى أن أهم شئ في معالجة السمنة المتابعة والكبسولة الفعالة أن تكون صحية عشبية لتحقيق نجاح بدون أي ضرر للمريض.