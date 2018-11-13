ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبيرة تغذية: لجوء الأمهات للوجبات السريعة سبب رئيسي في زيادة سمنة الأطفال

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:02 م
الدكتورة دعاء سهيل،
الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية
كـريم الخـطيب
قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن لجوء الأمهات للوجبات السريعة السبب الرئيسي في زيادة السمنة عند الأطفال، مؤكدة أنه من الضروري التخلص من الطرق السيئة في تناول الأطعمة حفاظا على الوزن ورشاقة الجسم.

وأضافت «سهيل» خلال لقائها في برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أطعمة الوجبات السريعة والمياه الغازية بها معدل عالي من الدهون والسعرات الحرارية وبالتالي يتعرض أولادنا إلى السمنة في سن صغيرة وبعدها نجد مشاكل بسبب زيادة الوزن.

وأوضحت أن السمنة بوابة لكل الأمراض لذلك تنصح كل الأمهات في الدول العربية بالبعد عن العادات والتقاليد السيئة في تناول الأطعمة، منوها إلى أن أهم شئ في معالجة السمنة المتابعة والكبسولة الفعالة أن تكون صحية عشبية لتحقيق نجاح بدون أي ضرر للمريض.
loading...

ترشيحاتنا

فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لتدعيم صفوفه فى مركزين فورا

رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع بالمنطقة المركزية والوسطى.. صور

مؤتمر باليرمو يؤيد دور مصر في بناء المؤسسة العسكرية الليبية.. مستند

شاهد.. صورة نادرة لناهد السباعى مع جدها فريد شوقى

أسباب انسحاب تركيا من مؤتمر باليرمو حول ليبيا

ربيع ياسين: يكشف عن أمرين تحقيقهما يعيد للأهلي سيطرته على كل البطولات

الأهلى يقلب الطاولة على الزمالك ويقترب من ضم هذا اللاعب

حقيقة شعبان مبيض المحارة المتزوج من جميلة إيطالية.. صور

إطلاق نار على لاعب فى كولومبيا بعد خسارة فريقه

تركيا تنسحب من قمة ليبيا في إيطاليا

ضاحي خلفان ساخرا من قطر: عندما يرميك قوم بالحجارة نعتبرها حقارة

رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لبتروجيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟