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أخبار البلد

وفد أمريكي يشرح أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لطلاب القاهرة.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:59 م
وفد أمريكي
وفد أمريكي
محمود نوفل
كشفت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن اجتماع وفد من المجلس الأمريكي للقادة السياسيين الشباب (ACYPL) مع طلاب المدرسة الأمريكية بالقاهرة، حيث أجابوا على أسئلتهم حول الانتخابات النصفية الأمريكية التي حدثت مؤخرا، والسياسة الخارجية، وأهمية السياسة المحلية، والتنوع في الولايات المتحدة.

وصرحت السفارة في بيان مقتضب لها، أن الوفد زار وزارة الخارجية المصرية حيث التقى بالسفير رضا زكي وخريجي برنامج ACYPL من مصر.

ويُشار إلي أن الأمريكيين قد توجهوا في السادس من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للبلاد، حيث تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية مادة إخبارية تحظى بقدر كبير من الأهمية والمتابعة في جميع أنحاء العالم كل أربع سنوات.

جدير بالذكر أن معظم الاهتمام بالانتخابات النصفية يتركز على الكونجرس بمجلسيه: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بالنسبة لمجلس النواب، حيث يتم انتخاب أعضائه لفترة مدتها عامين، ولذلك يتم تحديد شاغلي جميع المقاعد الـ435 خلال الانتخابات النصفية.

أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيتم انتخابهم لفترة مدتها ست سنوات. وفي الانتخابات النصفية للعام 2018، سيكون ثلث المقاعد البالغ عددها مئة متاحًا للمنافسة الانتخابية، في حين سيجري الاقتراع على بقية المقاعد في العام 2020 أو العام 2022.
وفد أمريكي يشرح أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لطلاب القاهرة.. صور
وفد أمريكي يشرح أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لطلاب القاهرة.. صور
وفد أمريكي يشرح أهمية انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لطلاب القاهرة.. صور
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