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محافظات

محافظ الشرقية يكرم بطل العالم للكيك بوكسينج

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:48 م
محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم بطل العالم للكيك بوكسينج
محمد الطحاوي
كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللاعب المصري صلاح فتحي محمد عزازي ابن قرية كفر القديم بمركز بلبيس بعد فوزه مؤخرًا بلقب بطل العالم للكيك بوكسينج وزن 85 كيلو جرام وحصوله على المركز الثالث في الوزن المفتوح في البطولة التي أقيمت في بريطانيا بإهدائه ميدالية تذكارية ومكافأة مالية تكريمًا له على إنجازه الغير مسبوق وحصوله على بطوله العالم في رياضة الكيك بوكسينج .

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتكريم البطل وقال واجب علينا أن نحتفي بأبطالنا في الألعاب الرياضية والذين يرفعون راية مصر عالية في المحافل الدولية.

ومن جانبه أكد بطل العالم للكيك بوكسينج اللاعب صلاح فتحي محمد عزازي أنه يشعر بالفخر والسعادة لتواجده داخل مكتب محافظ الشرقية لتكريمه بعد أن حقق بطولة العالم واستطاع أن يحصد المركز الأول في وزن 85 كيلو جرام والمركز الثالث في الوزن المفتوح مؤكدًا أن الرياضة تسمو بالروح وتهذب الأخلاق وترفع إسم مصر عاليًا في المحافل العالمية.
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