ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزيرة البيئة تعتمد الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية بشأن التنوع البيولوجي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:07 م
ياسمين فؤاد وزيرة
ياسمين فؤاد وزيرة البيئ
حنان توفيق
اعتمدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية المنعقدة فى بداية فعاليات مؤتمر الأطراف الـ14 بشرم الشيخ بشأن التنوع البيولوجي بما في ذلك جدول أعمال عموم القارة بشأن استعادة النظم الايكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود وأولوياتها.

ووجهت الشكر لكافة الوفود الأفريقية على هذه المناقشات المهمة والناجحة بالنسبة لأفريقيا والتي سيتم إدراجها في إعلان شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الأفريقية ضمن أولويات مؤتمر الأطراف، خلال فترة رئاستها التي تستمر لمدة عامين، كما سيتم العمل معا كإخوة، من أجل رفاهية وحماية البيئة في أفريقيا والعالم.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم رفع الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية إلى الجزء رفيع المستوى الذي سيجتمع غدا ثم إلى مؤتمر الأطراف.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. مؤمن سليمان مديرا فنيا لبتروجيت

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

الأرصاد تحذر: طقس الغد غير مستقر وسقوط أمطار رعدية

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

تعليق ناري من إبراهيم فايق على إلغاء ودية منتخبى مصر والإمارات

ترامب يشن أقوى هجوم على ماكرون: شعبيتك منخفضة

الأهلى: منح العناصر غير المشاركة أساسيا بالفريق فرصة بالمرحلة المقبلة

أول رد فعل من محمد صلاح عقب صورته المثيرة للجدل

5 فوائد لا تتوقعيها عند تناول البيض المسلوق على الفطور

مي حلمي تنشر صورة جديدة بعد أزمة زواجها

صدمة للعائلة الملكية البريطانية بعد استقالة أقرب مساعدات ميجان ماركل.. صور

شاهد..لحظة فرار سكان كاليفورنيا من الحرائق على الطريق السريع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟