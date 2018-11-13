وزيرة البيئة تعتمد الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية بشأن التنوع البيولوجي

اعتمدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية المنعقدة فى بداية فعاليات مؤتمر الأطراف الـ14 بشرم الشيخ بشأن التنوع البيولوجي بما في ذلك جدول أعمال عموم القارة بشأن استعادة النظم الايكولوجية لتعزيز القدرة على الصمود وأولوياتها.



ووجهت الشكر لكافة الوفود الأفريقية على هذه المناقشات المهمة والناجحة بالنسبة لأفريقيا والتي سيتم إدراجها في إعلان شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها ستقوم بكل المجهودات لوضع القضايا الأفريقية ضمن أولويات مؤتمر الأطراف، خلال فترة رئاستها التي تستمر لمدة عامين، كما سيتم العمل معا كإخوة، من أجل رفاهية وحماية البيئة في أفريقيا والعالم.



وأكدت الوزيرة، أنه سيتم رفع الإعلان الوزاري للقمة الأفريقية إلى الجزء رفيع المستوى الذي سيجتمع غدا ثم إلى مؤتمر الأطراف.

