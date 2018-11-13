مؤتمر باليرمو يؤيد دور مصر في بناء المؤسسة العسكرية الليبية.. مستند

أعرب المشاركون في مؤتمر باليرمو حول ليبيا عن دعمهم الكامل للحوار التي تقوده مصر من أجل بناء مؤسسات عسكرية موحدة في ليبيا.



ونص البيان الختامي للمشاركين في المؤتمر على دعمهم الكامل للحوار الذي تقوده مصر لبناء مؤسسات عسكرية ليبية موحدة تتمتع بالمهنية والمساءلة تحت السلطة المدنية.



كان البيان الختامي للمؤتمر شدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية، بعيدا عن القتال، واستخدام السلاح.



وشددوا على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، كما أكدوا ضرورة احترام نتائج الانتخابات فور ظهورها عقب عقدها في موعد أقصاه ربيع 2019.