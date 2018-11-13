أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

قال أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أجندة سياسية واقتصادية قوية يتم تنفيذها لحساب دول كبرى داخل الأراضي الليبية.



وأضاف «عليبة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة انهارت في ليبيا بكل المقومات، مشددا علي أنه لابد من تسوية شاملة لاستعادة الدولة مرة أخرى.



وتابع : لا يوجد صراع في الإقليم حتى الآن وهناك إشارات على وضع أفضل رغم التحديات في ليبيا واليمن، لافتا إلى أنه كان هناك حالة من العمى لاستيعاب هذه الدروس بسبب الانهيار الذي حدث لبعض الدول على المستوى الشعبي.

