ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
كـريم الخـطيب
قال أحمد عليبة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أجندة سياسية واقتصادية قوية يتم تنفيذها لحساب دول كبرى داخل الأراضي الليبية.

وأضاف «عليبة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة انهارت في ليبيا بكل المقومات، مشددا علي أنه لابد من تسوية شاملة لاستعادة الدولة مرة أخرى.

وتابع : لا يوجد صراع في الإقليم حتى الآن وهناك إشارات على وضع أفضل رغم التحديات في ليبيا واليمن، لافتا إلى أنه كان هناك حالة من العمى لاستيعاب هذه الدروس بسبب الانهيار الذي حدث لبعض الدول على المستوى الشعبي.
loading...

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يعلن أدلة براءة برزنتيشن من تأجيل ودية الإمارات

مي حلمي تنشر صورة جديدة بعد أزمة زواجها

أول رد فعل من محمد صلاح عقب صورته المثيرة للجدل

جهود هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر 2018

الأرصاد تحذر: طقس الغد غير مستقر وسقوط أمطار رعدية

جائزة جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

مؤتمر باليرمو يؤيد دور مصر في بناء المؤسسة العسكرية الليبية.. مستند

قصة محمد بلال بطل مظاهرات 1935 ضد الاحتلال الإنجليزي

ننشر تفاصيل تقرير يوسف وكارتيرون والجهاز الطبي قبل عرضها على رئيس الأهلي

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

أمطار غزيرة تضرب السلوم ومطروح والساحل الشمالي .. صور

أول تعليق لـ مؤمن سليمان بعد توليه مسئولية تدريب بتروجت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة وردية مبهجة.. صور

جبخانة ومعبد يهودي.. كنوز أثرية بمصر القديمة.. صور

رئيس الأركان يتفقد مشروع مراكز القيادة "بدوى 35" بالجيش الثانى الميدانى .. صور

فيديو

الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخصوص أزمة البطاطس.. فيديو
الجار الله: صفاء الهاشم لا تستحق الرد عليها..وأهل الكويت شربوا من نيل مصر
شاهد.. آثار كارثية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجى على غزة
الحكومة تكشف أول مهام مصر عقب تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي.. فيديو
أحمد عليبة: أجندة سياسية واقتصادية تنفذ لحساب دول كبرى داخل ليبيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟