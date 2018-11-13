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أخبار العالم

حكومة الجزائر تحذر من كارثة صحية جديدة بالبلاد

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 07:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
كشفت الحكومة الجزائرية عن تسجيل 16 حالة وفاة بين المصابين بداء الحصبة، أو ما يسمى بـ “بوحمرون” في عدة محافظات، وذلك من أصل 23 ألف حالة إصابة، منذ مطلع العام الجاري.

ووصفت وسائل الإعلام الجزائرية الأمر بالمفزع والمخيف، والذي يعتبر دق لناقوس الخطر في البلاد.

ومن جانبها أطقلت وزارة الصحة في الجزائر، دعوات إلى المواطنين بضرورة أخذ كافة الاحتياطات الوقائية، تجنبًا للإصابة بمرض البوحمرون، الذي تحول إلى خطر جديد يُهدد صحة السكان.

فيما كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الجزائرية جمال فورار، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيقات موسعة باشرتها فرق طبية تتولى مهمة التنقل إلى محافظات الوطن؛ للكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عودة مرض بوحمرون، وفق ما نقله موقع "24" الجزائري.
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