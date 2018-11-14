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اقتصاد

ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع المحلية لـ7.622 مليار جنيه في شهرين

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفعت حصيلة الضرائب علي السلع المحلية خلال أول شهرين من العام المالي الجاري إلي 7.622 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام الماضي بفارق 2.322 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية أن ضرائب السلع المستوردة سجلت 12.81 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الجاري ومقارنة بـ 11.8 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وبلغت حصيلة الضرائب علي الخدمات نحو 5.22 مليار جنيه ومقارنة بـ 3.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.
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