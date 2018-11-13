أمريكي يقتحم مبنى محكمة بسيارة نصف نقل متعمدا لسبب غريب

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل قاد شاحنة صغيرة "نصف نقل" إلى داخل محكمة في ولاية مسيسيبي.



وبحسب ما نقلته قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، عن وسائل الإعلام، أن إدارة شرطة جولفبورت ذكرت في بيان صحفي، أن كيث كافالير البالغ من العمر 28 عاما أبلغ الضباط بأنه اصطدم بسيارته في مبنى محكمة مقاطعة هاريسون عند قصد، لأنها كانت أفضل طريقة لإعلامهم بأن مخدراته قد سرقت.



وأكدت القناة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات.



ووجهت لكافالير تهمة إلحاق الضرر بالمبنى أثناء القيادة.

