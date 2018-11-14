انتخابات رؤساء الاتحادات الطلابية ومساعديهم بجامعة بنها.. اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى 15 كلية بجامعة بنها وذلك بعد الانتهاء من انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى كليات الجامعة.





من المقرر أن ينتهى مارثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة الخميس المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.





وكان الدكتور المغربى يرافقه الدكتور خالد عيسوى منسق الأنشطة الطلابية والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب قد قاموا بمتابعة الانتخابات بعدد من كليات الجامعة والاطمئنان على سيرها .



